Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati? Il gossip su Giulia De Lellis (Di giovedì 2 marzo 2023) Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari si sono lasciati? La coppia, che sembrava pronta al matrimonio, pare essere scoppiata. Il motivo? Una ex fidanzata storica che tutti conosciamo: Giulia De Lellis! O almeno così sembrerebbe Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati? Il dj veronese ha "resistito" in coppia per ben due anni. Ma qualcosa pare sia andato storto di recente. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Damante avrebbe ceduto alle lusinghe della nostalgia e ci sarebbe ricascato con la ex fidanzata storica Giulia De Lellis.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati? Il gossip su Giulia De Lellis - IflCouldFly_25 : Girano voci che Giulia De Lellis e Andrea Damante siano tornati insieme io spero sia vero ho sempre shippato quella coppia - Luca91126252 : @Boomerissima Oddio a primo impatto li avevo scambiati per Andrea Damante ed Elisa Visari?? - Cosmopolitan_IT : Giulia De Lellis, Andrea Damante e i presunti messaggi scoperti da Elisa Visari - saok0mami : petizione per far tornare justin bieber con selena gomez e andrea damante con giulia de lellis affinché tutto possa… -