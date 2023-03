Andrea Damante e Giulia De Lellis allo stesso evento: Giacomo Urtis era presente alla serata e rivela che… (Di giovedì 2 marzo 2023) Non si fa altro che discutere, sul web, del possibile ritorno di fiamma in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I siti di gossip sono impazziti al pensiero che una delle coppie più amate di Uomini e Donne di sempre, possa ricongiungersi. Giulia e Andrea si sono infatti innamorati al dating show di Canale 5, ma lontano dai riflettori qualcosa è andato storto. La De Lellis aveva infatti trovato delle chat compromettenti di Andrea, che parlavano di tradimenti. Secondo il gossip delle ultime ore, la stessa cosa sarebbe successa ai danni della nuova compagna di lui, la bellissima Elisa Visari. Secondo il settimanale Chi inoltre, i due sarebbero arrivati insieme a una festa ma Giacomo Urtis, presente ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 marzo 2023) Non si fa altro che discutere, sul web, del possibile ritorno di fiamma in corso traDe. I siti di gossip sono impazziti al pensiero che una delle coppie più amate di Uomini e Donne di sempre, possa ricongiungersi.si sono infatti innamorati al dating show di Canale 5, ma lontano dai riflettori qualcosa è andato storto. La Deaveva infatti trovato delle chat compromettenti di, che parlavano di tradimenti. Secondo il gossip delle ultime ore, la stessa cosa sarebbe successa ai danni della nuova compagna di lui, la bellissima Elisa Visari. Secondo il settimanale Chi inoltre, i due sarebbero arrivati insieme a una festa ma...

