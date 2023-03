Andrea Damante | allo stesso evento di Giulia De Lellis | la versione di Giacomo Urtis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mariate95487054 : RT @tendenzetv: #damellis: perché, secondo il settimanale 'Chi', gli ex Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbero stati avvistati allo st… - occhio_notizie : Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbero stati scoperti insieme ad una festa. Per quanto riguarda il tradimento,… - FQMagazineit : Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme a un party esclusivo. Giacomo Urtis, presente afferma: “Lui suonava”. Poi… - IsaeChia : Andrea Damante e Giulia De Lellis allo stesso evento: Giacomo Urtis era presente alla serata e rivela che… Continu… - ParliamoDiNews : Cosa sta succedendo tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? -

È di nuovo amore tra Giulia De Lellis eDopo la storia nostalgica dell'influencer (che aveva condiviso la canzone 'Stay' sulle storie, la stessa della loro ultima esterna a 'Uomini e donne') e a seguito delle voci di crisi ...L'influencer continua a taggare il fidanzato Carlo Beretta Per Giulia De Lellis ec'è l'ennesimo ritorno di fiamma Gira voce che tra i due ex ci sia stato un riavvicinamento amoroso (sono rimasti amici anche dopo il loro addio). Tra l'altro il dj sarebbe tornato ...Cosa sta accadendo trae Giulia De Lellis Secondo le indiscrezioni del settimanale Chi, in uscita mercoledì 1 marzo, i due ex si starebbero frequentando in gran segreto. Ma non solo, pare che Elisa Visari (...

«Giulia De Lellis-Andrea Damante amanti». Fabrizio Corona: Elisa Visari ha scoperto il tradimento e vuole vend ilgazzettino.it

Le voci di un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sempre più insistenti. Dopo le anticipazioni di Corona, pare confermare una particolare intesa tra i ...La verità su Giulia De Lellis e Andrea Damante e il loro incontro in un noto locale di Milano: cosa è stato rivelato ...