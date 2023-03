Andare in pensione: Quota 103 Opzione Donna scuola. Domande (Di giovedì 2 marzo 2023) Andare in pensione: al via le Domande per Quota 103 e Opzione Donna riservate al personale della scuola. Il Ministero Dell’Istruzione apre l’apposita sezione sul portale Istanze Online: si potrà inoltrare la richiesta di pensionamento anticipato fino al 28 febbraio. Uno sguardo alle informazioni fondamentali sull’argomento. Andare in pensione: Quota 103 e Opzione Donna scuola. Via alle Domande Andare in pensione: al via le Domande per sfruttare il prepensionamento con Quota 103 e Opzione Donna riservate al personale della ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 2 marzo 2023)in: al via leper103 eriservate al personale della. Il Ministero Dell’Istruzione apre l’apposita sezione sul portale Istanze Online: si potrà inoltrare la richiesta di pensionamento anticipato fino al 28 febbraio. Uno sguardo alle informazioni fondamentali sull’argomento.in103 e. Via allein: al via leper sfruttare il prepensionamento con103 eriservate al personale della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RRanost : RT @TeresaCipunto: Ma.. le circolari esplicative per le 'miracolate' che potrebbero andare in pensione con NON #OPZIONEDONNA ...almeno que… - BarbaraPartisa1 : RT @cip1964: @matteosalvinimi #opzionedonna siamo in balia delle decisioni che verranno prese x il nostro futuro da “eletti” che, con CINQU… - BarbaraPartisa1 : RT @TeresaCipunto: Ma.. le circolari esplicative per le 'miracolate' che potrebbero andare in pensione con NON #OPZIONEDONNA ...almeno que… - BarbaraPartisa1 : RT @SusannaPagani3: #@GiorgiaMeloni @giancarlogiorge @CalderoneMarina @matteosalvinimi @MEF_GOV @MinLavoro #opzionedonna #opzionedonnane… - alessiobar4 : RT @SusannaPagani3: #@GiorgiaMeloni @giancarlogiorge @CalderoneMarina @matteosalvinimi @MEF_GOV @MinLavoro #opzionedonna #opzionedonnane… -