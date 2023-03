Anche Confindustria Nautica a Dubai per promuovere il Made in Italy (Di giovedì 2 marzo 2023) Confindustria Nautica e Ice Agenzia prendono parte all’edizione 2023 del Dubai International Boat Show in programma dal 1 al 5 marzo presso il nuovo Dubai Harbour. L’evento, giunto alla sua ventinovesima edizione, rappresenta la più importante fiera internazionale del settore nautico nel Medio Oriente e ha un ruolo importante nella promozione della Nautica da diporto nell’area dell’intero Golfo. Dubai strategico per Confindustria Nautica e intero settore Nell’ambito del Piano di promozione internazionale del Made in Italy e del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova (21 – 26 settembre 2023) sostenuto dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e reso operativo da ICE Agenzia, ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 2 marzo 2023)e Ice Agenzia prendono parte all’edizione 2023 delInternational Boat Show in programma dal 1 al 5 marzo presso il nuovoHarbour. L’evento, giunto alla sua ventinovesima edizione, rappresenta la più importante fiera internazionale del settore nautico nel Medio Oriente e ha un ruolo importante nella promozione dellada diporto nell’area dell’intero Golfo.strategico pere intero settore Nell’ambito del Piano di promozione internazionale deline del 63° Salone Nautico Internazionale di Genova (21 – 26 settembre 2023) sostenuto dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e reso operativo da ICE Agenzia, ...

