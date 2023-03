Anarchici | sparuto gruppetto sotto la sede di FdI a Milano | “I soliti coccolati da Sala e dalla sinistra”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 2 marzo 2023) Sono appena qualche decina gliche si sono presentatilamilanese di Fratelli d’Italia, in corso Buenos Aires 15, per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito, il detenuto anarchico da quattro mesi in sciopero della fame contro il 41 bis, ma anche per protestare contro il naufragio di clandestini a Steccato di Cutro, definito, dai manifestanti, “una strage di Stato”. La nota via commerciale, particolarmente trafficata a quest’ora, è presidiata da camionette di polizia e carabinieri, così come il portone d’ingresso dello stabile in cui haFratelli d’Italia, all’interno della quale le luci sono accese. I manifestantisi sono fermati dall’altra parte della strada, all’angolo tra corso Buenos Aires e via Omboni, dove hanno affisso cartelli contro “41 bis, carceri, ...