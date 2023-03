Amici di Maria de filippi quando riprende? Annunciata la data (Di giovedì 2 marzo 2023) Amici di Maria de filippi quando riprende? Il daytime di Amici nella fascia pomeridiana settimanale di Canale 5 continuerà a non andare in onda fino a venerdì 3 marzo. La morte di Maurizio Costanzo infatti ha modificato i palinsesti Mediaset, specialmente per quanto riguarda i programmi di Maria De filippi. Amici di Maria de filippi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023)dide? Il daytime dinella fascia pomeridiana settimanale di Canale 5 continuerà a non andare in onda fino a venerdì 3 marzo. La morte di Maurizio Costanzo infatti ha modificato i palinsesti Mediaset, specialmente per quanto riguarda i programmi diDedide... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thatxskika : RT @VanessaArdita2: IMPORTANTE SE VENERDÌ NELLA REGISTRAZIONE DELLA PUNTATA DI AMICI CE MARIA DE FILIPPI NON URLATE COME I LUPI MANNARI FA… - alian_maria : @matteorenzi Loro non sciacallano mai per gli amici... - Nikkio48 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1… - AxxMassimo : @Juventina962 Ma questa gente va allo stadio come se fosse da Amici di Maria De Filippi . A prescindere dalla squad… - suraci_maria : RT @bl4vkIce: 'amici amatevi, senza limiti, senza vergogna, perché la vostra felicità sarà pure la mia' #MareFuori3 -