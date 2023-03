Amici 22, Maria De Filippi torna in studio: annunciata la data del serale (Di giovedì 2 marzo 2023) Pochi giorni di lutto per la morte di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi già questo venerdì, 3 marzo 2023, dovrà tornare in studio per registrare una nuova puntata di Amici 22, l’ultima prima del serale. E proprio per quanto riguarda il serale, finalmente c’è la data della prima puntata, che come sempre andrà in onda di sabato in prima serata su Canale 5 per scontrarsi con la contro programmazione firmata Rai 1. Vediamo di seguito le date e gli appuntamenti da non perdere riguardanti Amici 22. Maria De Filippi torna a registrare venerdì 3 marzo Dopo la morte improvvisa di Maurizio Costanzo, Mediaset ha giustamente deciso di mettere in pausa tutti i programmi – che quelli già ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 marzo 2023) Pochi giorni di lutto per la morte di Maurizio Costanzo eDegià questo venerdì, 3 marzo 2023, dovràre inper registrare una nuova puntata di22, l’ultima prima del. E proprio per quanto riguarda il, finalmente c’è ladella prima puntata, che come sempre andrà in onda di sabato in prima serata su Canale 5 per scontrarsi con la contro programmazione firmata Rai 1. Vediamo di seguito le date e gli appuntamenti da non perdere riguardanti22.Dea registrare venerdì 3 marzo Dopo la morte improvvisa di Maurizio Costanzo, Mediaset ha giustamente deciso di mettere in pausa tutti i programmi – che quelli già ...

