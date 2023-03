Amazon nella bufera | il prodotto in vendita sta facendo discutere tutti

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 2 marzo 2023)ha sollevato un gran polverone a causa di undavvero molto particolare insull’e-commerce. Partiamo subito con il dire che questa voltaha giocato sporco. Ha ingannato i consumatori mettendo inunche conteneva un ingrediente nascosto. Dal colosso dellaonline non ce lo saremmo aspettati.per un integratore/ GrantennistoscanaChe cosa ha fattoper essere finito nell’occhio del mirino di milioni di consumatori? Ha spacciato per vegetale unche in realtà non lo era. Di fatto ha ingannato milioni di persone che si sono sentite tradite. Nello specifico il colosso del commercio online da settimane sta ...