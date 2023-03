Am Group: l’e-commerce orizzonte di crescita per le aziende (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Antongiulio Minenna, titolare dell’impresa barese, ha sviluppato un metodo di consulenza che non prevede costi fissi per il cliente. Dall’apertura dei canali di vendita online alla gestione della logistica, le aziende possono guardare alla rete con nuove prospettive di mercato. Bari, 2 marzo 2023 – L’e-commerce è ormai per le aziende un aspetto essenziale del business. L’evoluzione di mercati e tecnologia ha rivoluzionato negli ultimi anni il mondo del commercio, che oggi vede nella rete un canale di vendita in continua crescita. Eppure, i dati a livello internazionale raccontano di paesi in cui non si è ancora colto del tutto il potenziale della vendita online. Paesi fra i quali c’è anche l’Italia, come spiega Antongiulio Minenna, titolare della Am Group: «Nel nostro Paese ci sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Antongiulio Minenna, titolare dell’impresa barese, ha sviluppato un metodo di consulenza che non prevede costi fissi per il cliente. Dall’apertura dei canali di vendita online alla gestione della logistica, lepossono guardare alla rete con nuove prospettive di mercato. Bari, 2 marzo 2023 – L’e-è ormai per leun aspetto essenziale del business. L’evoluzione di mercati e tecnologia ha rivoluzionato negli ultimi anni il mondo del commercio, che oggi vede nella rete un canale di vendita in continua. Eppure, i dati a livello internazionale raccontano di paesi in cui non si è ancora colto del tutto il potenziale della vendita online. Paesi fra i quali c’è anche l’Italia, come spiega Antongiulio Minenna, titolare della Am: «Nel nostro Paese ci sono ...

