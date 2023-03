Alunno sospeso da scuola, la mamma gli tira uno schiaffo e lui la denuncia (Di giovedì 2 marzo 2023) In provincia di Padova si è verificato un episodio in cui un ragazzo di 16 anni, è stato sospeso dalla scuola e, quando ha comunicato la notizia alla madre, questa gli ha dato uno schiaffo. Lo riporta Today. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) In provincia di Padova si è verificato un episodio in cui un ragazzo di 16 anni, è statodallae, quando ha comunicato la notizia alla madre, questa gli ha dato uno. Lo riporta Today. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Alunno sospeso da scuola, la mamma gli tira uno schiaffo e lui la denuncia - DimasiCosimo : ATTUALITÀ Alunno aggredito dal prof, il sindaco del paese:“Il docente va sospeso, così come vengono puniti i ragaz… - TecnicaScuola : Alunno aggredito dal prof, il sindaco del paese: “Il docente va sospeso, così come vengono puniti i ragazzi in casi… - infoitinterno : Prof aggredisce l'alunno di prima media e lo scaraventa tra il banco e il muro. Studenti impauriti, il sindaco: «Va… - domwell791 : @fattoquotidiano Se e' di Fratelli d' Italia, va sospeso l'alunno! -