Alunni con disabilità, per avere l’insegnante di sostegno è necessario presentare la certificazione: procedura per i genitori (Di giovedì 2 marzo 2023) Per la richiesta del sostegno didattico è necessario che l’alunno sia in possesso della certificazione di disabilità, ai sensi della Legge n.104/1992, rilasciata dall’INPS. Lo ricordo l'Ufficio scolastico di Potenza che, con una nota in vista della determinazione delle dotazioni organiche per il prossimo anno scolastico, indica la procedura per i genitori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) Per la richiesta deldidattico èche l’alunno sia in possesso delladi, ai sensi della Legge n.104/1992, rilasciata dall’INPS. Lo ricordo l'Ufficio scolastico di Potenza che, con una nota in vista della determinazione delle dotazioni organiche per il prossimo anno scolastico, indica laper i. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RoccoRavildi1 : RT @pierpi13: Verónica Duque, un insegnante di scuola in Spagna, mostra ai suoi alunni l'anatomia del corpo umano con una tuta speciale. Qu… - orizzontescuola : Alunni con disabilità, per avere l’insegnante di sostegno è necessario presentare la certificazione: procedura per… - AManganp : RT @pierpi13: Verónica Duque, un insegnante di scuola in Spagna, mostra ai suoi alunni l'anatomia del corpo umano con una tuta speciale. Qu… - FortunatoBille : RT @pierpi13: Verónica Duque, un insegnante di scuola in Spagna, mostra ai suoi alunni l'anatomia del corpo umano con una tuta speciale. Qu… - libellula58 : RT @pierpi13: Verónica Duque, un insegnante di scuola in Spagna, mostra ai suoi alunni l'anatomia del corpo umano con una tuta speciale. Qu… -