Altro step per iOS 16 4 con aggiornamento Rapid Security Response

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023) Dobbiamo registrare proprio in queste ore unpasso in avanti che è stato fatto con l’iOS 16.4, considerando il fatto che ha fatto la luceper tutti coloro che hanno deciso di partecipare al programma beta di Apple. Un ulteriore, dunque, rispetto a quanto vi abbiamo riportato ieri in merito alla seconda beta del pacchetto software, a testimonianza del fatto che lo sviluppo software del colosso di Cupertino non si fermi mai. Vediamo come stanno cambiando le cose e quali sono i plus che dobbiamo attenderci nei prossimi giorni anche qui in Italia. Cosa sappiamo suin merito al nuovoiOS 16.4 in Italia Allo stato attuale, quali sono ...