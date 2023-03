Almeria-Villarreal sabato 04 marzo 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Sottomarini Gialli alla ricerca di stabilità

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ilera piombato in una crisi piuttosto brutta e profonda ma finalmente è riuscito a dare una sterzata decisa, nel posticipo di lunedì contro il Getafe: dopo l’ennesimo gol concesso, infatti, ihanno reagito e hanno operato una completa rimonta, prendendo i tre punti e appaiandosi al Rayo Vallecano, che attualmente occupa InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Almeria-Villarreal (sabato 04 marzo 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Sottomarini Gialli alla ricerca… -

...00 Brighton - West Ham 16:00 Chelsea - Leeds United 16:00 Wolves - Tottenham 18:30 Southampton - Leicester CALCIO - LA LIGA 14:00 Getafe - Girona FC 16:15 UD Almería -18:30 Mallorca - ......00 Brighton - West Ham 16:00 Chelsea - Leeds United 16:00 Wolves - Tottenham 18:30 Southampton - Leicester CALCIO - LA LIGA 14:00 Getafe - Girona FC 16:15 UD Almería -18:30 Mallorca - ......00 Brighton - West Ham 16:00 Chelsea - Leeds United 16:00 Wolves - Tottenham 18:30 Southampton - Leicester CALCIO - LA LIGA 14:00 Getafe - Girona FC 16:15 UD Almería -18:30 Mallorca - ...

Almeria-Villarreal (sabato 04 marzo 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Sottomarini Gialli alla... Infobetting

Microsoft y nuestros proveedores de terceros usan cookies para almacenar y acceder a información como identificadores únicos para entregar, mantener y mejorar nuestros servicios y anuncios. Si está de ...En VIP Deportivo repetimos sección, el ONCE VIP, donde traemos el once ideal de la vigesimotercera jornada del campeonato liguero de Primera División. La competición española por excelencia sigue su c ...