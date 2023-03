Alloro e olio d’oliva combinati così creano un potente unguento analgesico naturale

Leggi su donnaup

(Di giovedì 2 marzo 2023)un. La maggior parte delle persone vive e conduce tutti i giorni la propria vita con continui e ricorrenti cefalee, emicranie e dolori articolari; disturbi che affliggono la maggior parte della popolazione.Ancora oggi, non si conosce con chiarezza la causa scatenante che provoca queste diffuse sintomatologie dolorose. La cefalea è una malattia che si manifesta principalmente come dolore alla testa e la sua eziologia potrebbe essere dovuta alla predisposizione genetica, cause endogene ovvero interne all’organismo o un fattore ...