Allarme trichinellosi a Foggia, i casi salgono a 10: i sospetti sul pasto di cinghiale dopo una battuta di caccia (Di giovedì 2 marzo 2023) salgono a 10 i casi di trichinellosi in provincia di Foggia, dove gli igienisti della Asl sospettano che dietro le intossicazioni del parassita ci sarebbe il consumo di carne di cinghiale non controllata. Il legame tra il primo caso emerso di una persona ricoverata alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo con tutti quelli che sono seguiti sarebbe stata una tavolata a base di carne, frutto di una battuta di caccia sui Monti Dauni. Il timore dei sanitari, è che il focolaio possa crescere. Per questo si sta cercando di ricostruire la catena del contagio, chiarendo comunque che l'infezione da trichinellosi non viene trasmessa fra persone. I sintomi Il contagio infatti avviene solo per via alimentare, con il consumo di carne cruda ...

