Alfonso Signorini | svolta improvvisa nella sua carriera | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 2 marzo 2023) Personaggi Tv. Arriva unadi. La notizia è stata appena annunciata e riguarda in particolare il conduttore del “Grande Fratello Vip“. Ladista per prendere una piega diversa, allo stesso modo entusiasmante. Il giornalista e conduttore televisivo è pronto per un’altra avventura. Non resta che augurargli ad maiora. (Continua…) Leggi anche:, la confessione sulla ex fidanzata lascia tutti a bocca apertasuaè un giornalista ...