Alfonso Signorini lascia Chi | addio direzione | al suo posto Massimo Borgnis Ecco cosa farà ora

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Cambiano le gerarchie all'interno del settimanale Chi. Massimo Borgnis è il nuovo direttore responsabile, Alfonso S… - trash_italiano : Alfonso Signorini rivela come mai nei reality si vedono sempre i soliti volti: “non ci sono più i soldi di una volt… - Luca_zone : RT @GiusCandela: Cambiano le gerarchie all'interno del settimanale Chi. Massimo Borgnis è il nuovo direttore responsabile, Alfonso Signorin… - Gazzettino : Alfonso Signorini lascia la direzione di Chi, al suo posto Massimo Borgnis: il motivo della decisione (e il nuovo p… - leggoit : Alfonso #Signorini lascia la direzione di Chi, al suo posto Massimo Borgnis: il motivo della decisione (e il nuovo… -

lascia il comando del settimanale di attualità Chi, il nuovo direttore è Massimo Borgnis Al comando del settimane Chi , dal 2006,ora cede la poltrona di direttore ...La conduttrice di Pomeriggio Cinque e le parole per, direttore di Chi A dirigere il settimanale dove sono stati pubblicati gli scatti, il conduttore del Grande Fratello Vip...La situazione ha costretto immediatamentead intervenire per prendere i dovuti provvedimenti. Ma ovviamente non mancano le liti tra i coinquilini, visto che la posta in gioco si fa ...

Alfonso Signorini dopo 17 anni lascia la direzione di Chi, il magazine di gossip. «A partire da oggi Alfonso Signorini, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della ...Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 7 L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia verso le battute conclusive di questa fortunatissima edizione, premiata dal p ...