Alfonso Signorini diventa manager e lascia Chi | andrà a caccia di nuovi talenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Cambiano le gerarchie all'interno del settimanale Chi. Massimo Borgnis è il nuovo direttore responsabile, Alfonso S… - trash_italiano : Alfonso Signorini rivela come mai nei reality si vedono sempre i soliti volti: “non ci sono più i soldi di una volt… - Dicolamia123 : RT @yosoyelfanal: Mondadori affida ad #AlfonsoSignorini la creazione e lo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento. Mas… - yosoyelfanal : Mondadori affida ad #AlfonsoSignorini la creazione e lo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento.… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: Cambiano le gerarchie all'interno del settimanale Chi. Massimo Borgnis è il nuovo direttore responsabile, Alfonso Signorin… -

Nell'ultimo numero del settimanale Chi,ha parlato dei cosiddetti Gintonic: Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. Nell'ultimo numero del settimanale Chi,ha parlato del rapporto che c'è tra Ginevra ...Ma, così non è stato, anzi, le fotografie sono finite direttamente in prima pagina : Dopodiché, la 'Dottoressa Gio' ha anche menzionato il direttore del giornale in questione,. La ...Massimo Borgnis prende il comando, marimane Era il vice del giornalista e conduttore 58enne del GF Vip Il settimanale Chi dal 2006 ha avuto solo lui al comando ,. Da oggi, 2 marzo, dopo 17 anni non è ...

Alfonso Signorini confessa quello che pensa dei Gintonic Biccy

Il giornalista assume contestualmente la carica di direttore editoriale di Chi, mentre Massimo Borgnis sarà il direttore responsabile del settimanale ...L’ex concorrente avrebbe voluto vincere il Grande Fratello Vip: “Ormai è andata così” Luca Salatino è tornato a ...