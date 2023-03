Alfonso Signorini abbandona la direzione di Chi: il nuovo lavoro legato alla tv (Di giovedì 2 marzo 2023) Aria di cambiamenti per il settimanale Chi, il nuovo direttore responsabile infatti sarà Massimo Borgnis (che da anni ricopriva comunque un ruolo esecutivo), ma Alfonso Signorini non lascerà assolutamente il giornale e ricoprirà il ruolo di direttore editoriale. Per Signorini le novità non sono finite qui, perché oltre a condurre per sei mesi il Grande Fratello Vip da oggi lavorerà in un’agenzia di talenti del web pronti da infilare in trasmissioni televisive o in progetti della Mondadori, a farlo sapere è stato il portale Dagospia. Con questo nuovo impegno Alfonso potrebbe strizzare ancora di più l’occhio al mondo di internet per le nuove edizioni del GF Vip. Sarebbe davvero interessante vedere più ‘webstar’ o fenomeni trash di internet nella casa di Cinecittà. Già sogno un bel ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 marzo 2023) Aria di cambiamenti per il settimanale Chi, ildirettore responsabile infatti sarà Massimo Borgnis (che da anni ricopriva comunque un ruolo esecutivo), manon lascerà assolutamente il giornale e ricoprirà il ruolo di direttore editoriale. Perle novità non sono finite qui, perché oltre a condurre per sei mesi il Grande Fratello Vip da oggi lavorerà in un’agenzia di talenti del web pronti da infilare in trasmissioni televisive o in progetti della Mondadori, a farlo sapere è stato il portale Dagospia. Con questoimpegnopotrebbe strizzare ancora di più l’occhio al mondo di internet per le nuove edizioni del GF Vip. Sarebbe davvero interessante vedere più ‘webstar’ o fenomeni trash di internet nella casa di Cinecittà. Già sogno un bel ...

