Alfa Romeo - Il ceo Imparato | Abbiamo in mente unAlfetta

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il segmento C pernon sarà solo Tonale. Quello che voglio fare è un'Alfetta. Lo ha dichiarato Jean-Philippein un'intervista esclusiva rilasciata a Quattroruote, che sarà pubblicata nel numero di aprile della rivista. Il ceo del marchio ha discusso ampiacon noi della strategia e dei programmi del Biscione, da qui al 2028. Confermando buona parte delle anticipazioni dei piani futuri che avevamo pubblicato e riservandoci qualche sorpresa. L'Alfetta è una di queste. Come sarà. Secondo le stesse parole di, si tratterà di una segmento C, più o meno hatch, molto cool. Più che una berlina due volumi tradizionale, insomma, il capo dell'sembra avere inuna carrozzeria berlinetta un po' coupeggiante, più fastback che hatchback. una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MetalHeadFurry : RT @alfamale87: Alfa Romeo Tipo 33 - Cyberslut69420 : RT @FilTheCarGuy: 1967 Alfa Romeo 33 Stradale - 2018 Concorso d'Eleganza Villa d'Este ??@ultimatecarpage #AlfaRomeo @ItaliAuto @alfamale8… - ladouille21 : RT @FilTheCarGuy: 1967 Alfa Romeo 33 Stradale - 2018 Concorso d'Eleganza Villa d'Este ??@ultimatecarpage #AlfaRomeo @ItaliAuto @alfamale8… - SpendMillions : RT @FilTheCarGuy: 1967 Alfa Romeo 33 Stradale - 2018 Concorso d'Eleganza Villa d'Este ??@ultimatecarpage #AlfaRomeo @ItaliAuto @alfamale8… - lucananni1010 : @Formula1Co @UnracedF1 @NetoDemetriou @F1Memories La sua vittoria nel Btcc 94 con l'Alfa Romeo 155 D2 rimarrà negli annali -

... che ha aperto la conferenza stampa; Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club d'Italia, Raffaello Porro, Event Ambassador di Concorso Italiano; Roberto Giolito Fiat//Lancia Abarth ...Oggi, ad Amelia Island, sarà battuta all'asta un'2000 Spider Touring del 1959. La sessione di vendita, curata da Bonhams , andrà in scena al Fernandina Beach Golf Club. Per la vettura in esame, le stime della vigilia si spingono fino a ...... ha commentato Galassi che subentra a Eligio Catarinella che è stato nominato Responsabile diMarketing and Communication Global.

F1 | Alfa Romeo: che effetto down-wash dalla sospensione anteriore Motorsport.com - IT

Una berlinetta coupeggiante, dall’impronta sportiva, è più che un sogno: per il numero uno del Biscione si trasformerà in un piano concreto, se gli obiettivi di redditività e di diffusione sui mercati ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...