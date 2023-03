Alfa Romeo - Eligio Catarinella è il nuovo responsabile Marketing e Comunicazione globale (Di giovedì 2 marzo 2023) Eligio Catarinella è il nuovo responsabile Marketing e Comunicazione globale dell'Alfa Romeo, in sostituzione di Francesco Calcara, che a sua volta è stato nominato direttore operativo di Free2move eSolutions, la società del gruppo Stellantis attiva nello sviluppo di tecnologie per la mobilità elettrica. La carriera. Catarinella, che riferirà direttamente all'amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe Imparato, potrà contare sul confermato Alessandro Nardizzi alla guida della Comunicazione globale. Il top manager inizia la sua carriera nel gruppo Fiat nel 2005, assumendo nei 18 anni successivi incarichi di crescente responsabilità in ambito Vendite & ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 2 marzo 2023)è ildell', in sostituzione di Francesco Calcara, che a sua volta è stato nominato direttore operativo di Free2move eSolutions, la società del gruppo Stellantis attiva nello sviluppo di tecnologie per la mobilità elettrica. La carriera., che riferirà direttamente all'amministratore delegato del Biscione, Jean-Philippe Imparato, potrà contare sul confermato Alessandro Nardizzi alla guida della. Il top manager inizia la sua carriera nel gruppo Fiat nel 2005, assumendo nei 18 anni successivi incarichi di crescente responsabilità in ambito Vendite & ...

