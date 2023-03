Alfa Romeo annuncia la nuova versione di uno dei suoi modelli più amati | “Più potente” | cresce l’attesa

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 2 marzo 2023)starebbe pensando ad unadi uno deipiùin assoluto. L’idea è quella di garantire più potenza, una chicca che agli appassioanti del settore non passerà inosservata Il settore dell’automotive sta vivendo una grande evoluzione, soprattutto dal punto di vista delle tecnologie utilizzate. L’elettrico sta prendendo sempre più il sopravvento, e questo è dovuto anche alle nuove regolamentazioni europee in merito alle emissioni dei motori. Con il continuo aumento dei prezzi del petrolio e ilnte interesse per l’ambiente, sempre più persone stanno scegliendo di acquistare veicoli elettrici.riporta in vita uno deipiù ...