Alberto Matano rompe il silenzio: "La separazione di Totti ed Ilary è una soap opera" (Di giovedì 2 marzo 2023) Alberto Matano durante la sua ultima puntata, lancia una bomba sulla coppia dell'anno: Francesco Totti e Ilary Blasy Nonostante abbiano annunciato la loro separazione a inizio estate, ancora oggi si parla della coppia dell'anno: Francesco Totti e Ilary Blasi. Se molti hanno pensato che il clamore della loro separazione si fosse affievolito, a dire il vero, a poco più di un mese dell'inizio della nuova stagione dell'Isola dei Famosi, ancora diventano i protagonisti principali di diversi salotti televisivi. A parlarne anche il conduttore Rai, Alberto Matano che nel suo programma che va in onda dal lunedì al venerdì, dopo aver trattato alcuni argomenti di cronaca nera, di solito lascia gli ultimi minuti della sua ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 2 marzo 2023)durante la sua ultima puntata, lancia una bomba sulla coppia dell'anno: FrancescoBlasy Nonostante abbiano annunciato la loroa inizio estate, ancora oggi si parla della coppia dell'anno: FrancescoBlasi. Se molti hanno pensato che il clamore della lorosi fosse affievolito, a dire il vero, a poco più di un mese dell'inizio della nuova stagione dell'Isola dei Famosi, ancora diventano i protagonisti principali di diversi salotti televisivi. A parlarne anche il conduttore Rai,che nel suo programma che va in onda dal lunedì al venerdì, dopo aver trattato alcuni argomenti di cronaca nera, di solito lascia gli ultimi minuti della sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alberto_isidori : @carmelitadurso L'Ufo che hai visto con Boldi, è un aero di Matano con i numeri di ascolti, dove ti asfalta tutti… - ItaliaRai : 'La Vita in Diretta' Condotto da Alberto Matano. In onda nei seguenti orari: ??Mercoledì 1° Marzo ?Johannesburg,… - sepohgih : RT @Mottalemi: Sapete per quale lavoro mi sento estremamente tagliata quello che fa Alberto Matano alla Vita in diretta stare seduta e spet… - CharlieDB : Claudio Lippi è stato da...nell'ordine: - Alberto Matano - Nicola Porro - Barbara D'Urso A TUTTI E TRE, ha detto… - Miriside20 : RT @Cinguetterai: “We love Anna Oxa, va bene Milly?” Alberto Matano risponde a Milly Milano, l’ufficio stampa di Anna Oxa, che ha definito… -