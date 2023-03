Al via stasera “Check Imprese”, trasmissione quindicinale di CLAAI Napoli (Di giovedì 2 marzo 2023) Questa sera alle 22,30 partirà la trasmissione “Check Imprese” a cura di CLAAI Imprese, il quindicinale che tratterà del tema delle Imprese e del commercio. questa sera ospiti in studio di Francesco Mennillo: Alessandro Limatola, segretario regionale e vicepresidente nazionale CLAAI, Tecla Magliacano , presidente CLAAI Giugliano, Giovanni Borriello direttore CLAAI Napoli e Rosa Verde, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 2 marzo 2023) Questa sera alle 22,30 partirà la” a cura di, ilche tratterà del tema dellee del commercio. questa sera ospiti in studio di Francesco Mennillo: Alessandro Limatola, segretario regionale e vicepresidente nazionale, Tecla Magliacano , presidenteGiugliano, Giovanni Borriello direttoree Rosa Verde, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

