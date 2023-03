Al via la campagna ‘Metti la psoriasi fuori gioco' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - In occasione del lancio in Italia di bimekizumab, farmaco innovativo per il trattamento della psoriasi da moderata a severa, Ucb Pharma presenta una nuova campagna di sensibilizzazione sulla patologia chiamata ‘Metti la psoriasi fuori gioco', creata per aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e delle persone che soffrono di psoriasi, in modo che sappiano che – con l'aiuto degli specialisti – è possibile vivere la vita che desiderano nonostante la malattia. Testimonial della campagna è Claudio Marchisio, ex giocatore italiano centrocampista, affetto da psoriasi. “Ho aderito a questa campagna con entusiasmo – dichiara Marchisio – perché volevo condividere con gli oltre due ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - In occasione del lancio in Italia di bimekizumab, farmaco innovativo per il trattamento dellada moderata a severa, Ucb Pharma presenta una nuovadi sensibilizzazione sulla patologia chiamatala', creata per aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e delle persone che soffrono di, in modo che sappiano che – con l'aiuto degli specialisti – è possibile vivere la vita che desiderano nonostante la malattia. Testimonial dellaè Claudio Marchisio, ex giocatore italiano centrocampista, affetto da. “Ho aderito a questacon entusiasmo – dichiara Marchisio – perché volevo condividere con gli oltre due ...

