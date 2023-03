Al via gli Europei individuali di scacchi. Sei italiani in cerca di gloria (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - Nel cuore della Serbia, tra natura e paradisi termali, prendono il via i campionati Europei individuali di scacchi. A Vrnjacka Banja quasi 500 professionisti (493, per l'esattezza) cercheranno la gloria e una qualificazione alla prossima World Cup che arriverà automaticamente per i primi 23 della classifica finale. Sarà anche l'ultima volta per gli atleti russi dopo la migrazione di Mosca verso la Federazione asiatica e l'abbandono dell'Ecu, l'Unione delle federazioni europee. Una decisione sofferta, presa dopo un anno di contrasti, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe e le successive sanzioni comminate dal mondo dello sport. ? 2023 European Individual #Chess Championship in #Serbia #VrnjackaBanja starts tomorrow @ECUonline @fide chess https://t.co/6ZDjDE95Jj — All Sport DB ... Leggi su agi (Di giovedì 2 marzo 2023) AGI - Nel cuore della Serbia, tra natura e paradisi termali, prendono il via i campionatidi. A Vrnjacka Banja quasi 500 professionisti (493, per l'esattezza) cercheranno lae una qualificazione alla prossima World Cup che arriverà automaticamente per i primi 23 della classifica finale. Sarà anche l'ultima volta per gli atleti russi dopo la migrazione di Mosca verso la Federazione asiatica e l'abbandono dell'Ecu, l'Unione delle federazioni europee. Una decisione sofferta, presa dopo un anno di contrasti, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe e le successive sanzioni comminate dal mondo dello sport. ? 2023 European Individual #Chess Championship in #Serbia #VrnjackaBanja starts tomorrow @ECUonline @fide chess https://t.co/6ZDjDE95Jj — All Sport DB ...

