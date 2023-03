(Di giovedì 2 marzo 2023) Nell’incidente probatorio di lunedì 6 marzo, la giudice per le indagini preliminari Marta Pollicino dovrà nominare otto consulenti che chiamati a rispondere al quesito se le centinaia di morti di anziani verificatesi nel Pio Albergo(Pat) nella prima fase della pandemia potevano essere evitate o furono conseguenza di cattiva gestione. Otto consulenti dovranno dire se i morti per Covid al Pio Albergopotevano essere evitate o furono conseguenza di cattiva gestione E, quindi, stabilire se le accuse di omicidio colposo ed epidemia colposa possano essere addebitate al direttore generale dell’Rsa milanese, Giuseppe Calicchio, per il quale i pubblici ministeri un anno e mezzo fa avevano chiesto l’archiviazione. Decisione alla quale si erano opposti i parenti degli anziani deceduti. Questa volta, però, i consulenti potranno esaminare non ...

Capita di dover vendere i gioielli di famiglia per far quadrare i. Ed è proprio quel che sta per accadere al Pio Albergo, la più grande delle Rsa del Paese, uno dei simboli di Milano , che di fronte a un deficit di bilancio, ormai strutturale, ha ...'Apprendiamo con stupore che il Pio Albergosta progettando di mettere all'asta 200 milioni di immobili di pregio in centro citta', il motivo sarebbe il rosso da 10 milioni di euro diventato ormai strutturale nel bilancio dell'ente ...

Al Trivulzio i conti restano in rosso LA NOTIZIA

La storica casa di cura milanese vuole vendere altri 6 edifici di prestigio per cercare di sanare i conti. L'amministrazione non rinuncia però al premio di risultato per il direttore generale Calicchi ...