Al G20 degli esteri nessun accordo Russia e Cina | no a ricatti e minacce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : A #NewDelhi per il vertice dei ministri degli Esteri del #G20. Transizione energetica, trasformazione tecnologica,… - cocchi2a : RT @Ecatetriformis: Il ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, padrone di casa del summit, conferma che non ci sarà nessuna… - IeKaVa : RT @Gianl1974: 1/3 ?? Lavrov ha chiesto ai ministri del G20 di aiutare a revocare le sanzioni alla Russia La Russia chiede di contrastare… - rugiada71 : RT @ROBZIK: Al #G20 inatteso e breve faccia a faccia tra il Segretario di Stato USA #Blinken e il ministro degli esteri russo #Lavrov. È il… - RSInews : G20: tutti contro la guerra, meno due - La Cina si è unita alla Russia nel rifiuto di firmare la dichiarazione dei… -

Il minuto di silenzio in onore delle vittime del terremoto in Siria e Turchia è stato un raro momento di unità aldi Nuova Delhi . Il ministroEsteri russo Sergey Lavrov ha confermato che non ci sarà una dichiarazione congiunta al termine del summit. Il crocevia delle diplomazie mondiali mostra tanto ma ...Ma sul conflitto ilindiano si chiude con un fallimento: nessuna dichiarazione unanime di condanna per il rifiuto della ...... ministroEsteri di Vladimir Putin , che alloggia nello stesso albergo di Giorgia Meloni a Nuova a Delhi. Lavrov è in India per partecipare al. Rispondendo a una domanda della stampa ...

G20 in India, Meloni incontra Modi: "Ora partenariato strategico" - Giorgia Meloni in India: l'intervento in diretta - Giorgia Meloni in India: l'intervento in diretta RaiNews

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un breve colloquio con il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, a margine di una riunione del G20 a Nuova Delhi. Lo ha riferito un ...Il premier incontra a New Delhi l'omologo Narendra Modi: "Rafforzeremo le relazioni". Nel pomeriggio sarà al Raisina Dialogue, conferenza di ...