Al centro trapianti FVG svolti 8 interventi in 30 ore (Di giovedì 2 marzo 2023) Nei giorni scorsi presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sono stati portati a termine due processi di donazione in contemporanea e una donazione di rene da vivente: sono stati eseguiti nell’arco di 30 ore, un periodo di tempo straordinario in considerazione del fatto che il triplo prelievo ha coinvolto anche due equipe da fuori regione, un trapianto di cuore, uno di fegato, il prelievo da vivente e tre trapianti di rene in sede, oltre ai trapianti effettuati fuori regione. I trapianti sono stati effettuati su pazienti affetti da insufficienza d’organo terminale per i quali l’unica possibilità di cura era costituita dal trapianto. Questa attività straordinaria è stata possibile grazie prima di tutto alla disponibilità, alla solidarietà espressa dalle famiglie dei donatori ed alla professionalità del personale ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 marzo 2023) Nei giorni scorsi presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sono stati portati a termine due processi di donazione in contemporanea e una donazione di rene da vivente: sono stati eseguiti nell’arco di 30 ore, un periodo di tempo straordinario in considerazione del fatto che il triplo prelievo ha coinvolto anche due equipe da fuori regione, un trapianto di cuore, uno di fegato, il prelievo da vivente e tredi rene in sede, oltre aieffettuati fuori regione. Isono stati effettuati su pazienti affetti da insufficienza d’organo terminale per i quali l’unica possibilità di cura era costituita dal trapianto. Questa attività straordinaria è stata possibile grazie prima di tutto alla disponibilità, alla solidarietà espressa dalle famiglie dei donatori ed alla professionalità del personale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crisimeone : RT @11Giuliano: Conseguenze: Napoli,trapianto di cuore in urgenza al Monaldi di Napoli, salva una 41enne. L'intervento in seguito a una lac… - marcoranieri72 : RT @11Giuliano: Conseguenze: Napoli,trapianto di cuore in urgenza al Monaldi di Napoli, salva una 41enne. L'intervento in seguito a una lac… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Nel Centro Trapianti del FVG sono stati portati a termine due processi di donazione in contemporanea e una donazione di rene… - Ansa_Fvg : Sanità: al centro Trapianti di Udine 8 interventi in 30 ore. Direttore, operazione eccezionale per i tempi e il coo… - ingol_dav : RT @11Giuliano: Conseguenze: Napoli,trapianto di cuore in urgenza al Monaldi di Napoli, salva una 41enne. L'intervento in seguito a una lac… -