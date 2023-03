Aiutare una collega a falsificare una presenza ha delle conseguenze? Ecco cosa dicono i giudici (Di giovedì 2 marzo 2023) Con sentenza la Corte d'appello ha confermato il pronunciamento del Tribunale che aveva respinto il ricorso di un personale ATA, avente ad oggetto il licenziamento disciplinare a quest'ultimo intimato. Il provvedimento disciplinare era stato adottato ai sensi dell'art. 55-quater, D. Lgs. 165/2001, e motivato con il fatto che la ricorrente in alcuni giorni specifici aveva aiutato una collega ad attestare falsamente la propria presenza in ufficio, strisciando il badge di quest'ultima al suo posto. Si pronuncia la Cassazione Civile con Sent. Num. 5194/2023 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) Con sentenza la Corte d'appello ha confermato il pronunciamento del Tribunale che aveva respinto il ricorso di un personale ATA, avente ad oggetto il licenziamento disciplinare a quest'ultimo intimato. Il provvedimento disciplinare era stato adottato ai sensi dell'art. 55-quater, D. Lgs. 165/2001, e motivato con il fatto che la ricorrente in alcuni giorni specifici aveva aiutato unaad attestare falsamente la propriain ufficio, strisciando il badge di quest'ultima al suo posto. Si pronuncia la Cassazione Civile con Sent. Num. 5194/2023 L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : ...in un momento delicato di minacce anarchiche alle istituzioni. Sono abituato alle menzogne contro di me, ma non… - matteosalvinimi : Partite le comunicazioni con il calcolo delle nuove pensioni rivalutate da marzo: era una promessa di buonsenso del… - crocerossa : ?? Una giornata per ricordare #iltempodellagentilezza e la straordinaria dedizione dei volontari che, durante l'… - orizzontescuola : Aiutare una collega a falsificare una presenza ha delle conseguenze? Ecco cosa dicono i giudici - anis_epis : RT @Cri_Giordano: Mia madre era una donna speciale. Buona, generosa, sensibile, sempre pronta ad aiutare gli altri. Lasciava perdere i tort… -