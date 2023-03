Agresti: «L’Inter doveva fare molto di più, Inzaghi ha delle responsabilità» (Di giovedì 2 marzo 2023) Agresti, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato dell’apporto della società per il lavoro fatto da Inzaghi. Il giornalista ha poi detto la sua sulle responsabilità dell’allenatore piacentino nelle difficoltà delL’Inter. responsabilità ? Stefano Agresti ha parlato della solidità della società a sostegno del progetto di Simone Inzaghi. Il giornalista si è poi soffermato sulle responsabilità dell’allenatore per le numerose difficoltà riscontrate dalL’Inter in questo campionato. Le sue parole: «Io penso che da un punto di vista dell’aiuto la società solida alle spalle ce l’ha. Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello rappresentano comunque delle figure solide. È vero che dal punto di vista ... Leggi su inter-news (Di giovedì 2 marzo 2023), ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato dell’apporto della società per il lavoro fatto da. Il giornalista ha poi detto la sua sulledell’allenatore piacentino nelle difficoltà del? Stefanoha parlato della solidità della società a sostegno del progetto di Simone. Il giornalista si è poi soffermato sulledell’allenatore per le numerose difficoltà riscontrate dalin questo campionato. Le sue parole: «Io penso che da un punto di vista dell’aiuto la società solida alle spalle ce l’ha. Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello rappresentano comunquefigure solide. È vero che dal punto di vista ...

