Agostiniani Sip | ‘superare l’ospedale | organizzare per percorsi di cura’

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – “Saranno anni complicati: non mancano solo pediatri, ma c’è un problema molto rilevante che riguarda le strutture ospedaliere, se si vuole ragionare suidi cura”. Lo ha detto questa mattina Rino, consigliere nazionale della Società italiana di pediatria (Sip) e direttore Area Pediatria e Neonatologia Asl Toscana Centro, nel corso degli Stati generali della pediatria 2023, promossi dalla Sip al ministero della Salute. “Non possiamo prescindere dallo scenario – afferma– C’è un tracollo demografico nel nostro Paese. Nel 1964 erano più di un milione i nuovi nati, nel 2022 la stima è intorno ai 390mila. I pediatri se ne vanno dagli ospedali e, per un errore di programmazione, saranno carenti fino almeno al 2025. Il sistema sta cambiando in maniera autonoma e priva di regole. Sarebbe ...