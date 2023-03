Agguato a Ponticelli, spari contro un'auto: un morto (Di giovedì 2 marzo 2023) La vittima è Pasquale Manna, già noto alle forze dell'ordine. Ha tentanto di sfuggire ai killer. Meno di un mese fa era stato ucciso il 33enne Federico Vanacore. Indagano i ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) La vittima è Pasquale Manna, già noto alle forze dell'ordine. Ha tentanto di sfuggire ai killer. Meno di un mese fa era stato ucciso il 33enne Federico Vanacore. Indagano i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Napoli, agguato in zona Ponticelli: ucciso un uomo - infoitinterno : Agguato a Ponticelli, spari contro un'auto: un morto - infoitinterno : Agguato a Ponticelli, uomo ucciso in un'automobile - infoitinterno : Agguato a Ponticelli, killer in azione al distributore - infoitinterno : Agguato mortale a Ponticelli, Pasquale Manna ha provato a salvarsi -