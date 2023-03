Aggressione al Michelangiolo: Fnsi e Ast aderiscono alla manifestazione di sabato a Firenze (Di giovedì 2 marzo 2023) La Federazione nazionale della Stampa italiana aderisce, insieme con l'Associazione Stampa Toscana, alla manifestazione a difesa della scuola e della Costituzione in programma sabato 4 marzo, a Firenze, promossa da FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola "dopo l'Aggressione davanti al liceo Michelangiolo e le inaccettabili parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo da Vinci". La delegazione dei giornalisti sarà guidata dal presidente Ast, Sandro Bennucci L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 marzo 2023) La Federazione nazionale della Stampa italiana aderisce, insieme con l'Associazione Stampa Toscana,a difesa della scuola e della Costituzione in programma4 marzo, a, promossa da FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola "dopo l'davanti al liceoe le inaccettabili parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo da Vinci". La delegazione dei giornalisti sarà guidata dal presidente Ast, Sandro Bennucci L'articolo proviene daPost.

