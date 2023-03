Agenzie Ue | il price cap non ha impattato sul mercato del gas | ecco il report di Acer - Esma

(Di giovedì 2 marzo 2023) IlCap sul prezzo del gas non hasuldell'energia, lo sottolineano l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () e l'Agenzia per la cooperazione fra i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - E__Io__Pago : Gas: agenzie Ue, da price cap nessun impatto sul mercato - Economia - ANSA - semeraro_g : Gas: agenzie Ue, da price cap nessun impatto sul mercato - Loestestest : RT @icebergfinanza: Ma il nonno d’Italia Draghi, dove è, a casa a raccontare ai nipotini della figura di merda che ha fatto? Gas: agenzie… - abitudinario : RT @icebergfinanza: Ma il nonno d’Italia Draghi, dove è, a casa a raccontare ai nipotini della figura di merda che ha fatto? Gas: agenzie… -

... scrivono le. Nel suo rapporto, l'Esma ha osservato che finora non è stato possibile ...di derivati del gas nell'Ue che possano essere attribuiti in modo inequivocabile e diretto alcap . "...... la regolamentazione dei prezzi del gas nell'UE, nota comecap , non ha ancora avuto un ... Le duenon hanno identificato alcun "impatto significativo in positivo o in negativo che possa ...BRUXELLES - Ilcap Ue finora non ha avuto alcun impatto visibile sul mercato europeo del gas. Lo scrivono l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer) e l'Autorità europea degli ...

Gas, le agenzie Ue confermano: “Nessun impatto dal price cap” Verità e Affari

L'intelligence statunitense ha diffuso le sue conclusioni sul malessere che ha colpito centinaia di diplomatici, le cui cause però restano ignote ...Europa BRUXELLES – Il price cap Ue finora non ha avuto alcun impatto visibile sul mercato europeo del gas. Lo scrivono l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Acer) e ...