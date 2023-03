Agent Elvis | gustatevi il full trailer della serie animata con Matthew McConaughey in arrivo su Netflix

(Di giovedì 2 marzo 2023)ha diffuso ildi, laper adulti connel ruolo del Re del Rock 'n' Roll, e ne ha svelato la data d'uscita. Pronti a scoprire cosa ci riserva? La nuovaper adulti targatacon protagonistaarriverà il 17 marzo sulla piattaforma, come ci svela anche questo. Lo abbiamo visto di recente sul grande schermo interpretato da Austin Butler in, e lo rivedremo nuovamente con il volto di Jacob Elordi inand Me... Ma tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #AgentElvis: il trailer completo svela la data d'uscita -

Pronti a scoprire cosa ci riservaLa nuova serie animata per adulti targata Netflix con protagonista Matthew McConaughey arriverà il 17 marzo sulla piattaforma, come ci svela anche questo full trailer . Lo abbiamo visto ...Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di, la nuova serie tv animata per adulti con protagonista il re del Rock 'n Roll, svelandone anche la data d'uscita. GUARDA:: il primo teaser della nuova serie tv animata di ..." Ah. Sei stato un fenomeno culturale. Hai iniziato una rivoluzione! ". Così esordisce il trailer ufficiale di, nuova serie sull'iconico cantante, originariamente intitolataKing . E ancora: " Chi siete voi E che cos'è tutto questo La possibilità di rendere il Rock 'n Roll un'arma . La ...

Agent Elvis: il trailer completo svela la data d'uscita BadTaste.it Cinema

Netflix ha diffuso il full trailer di Agent Elvis, la serie animata per adulti con Matthew McConaughey nel ruolo del Re del Rock 'n' Roll, e ne ha svelato la data d'uscita. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI ...The adult animation series' official trailer dropped Wednesday, revealing that Priscilla Presley would be voicing herself alongside Matthew McConaughey as Elvis Presley. "So excited for Agent Elvis to ...