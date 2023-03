(Di giovedì 2 marzo 2023) Uno dei nomi più in voga nell’ultimo periodo è stato sicuramente quello di Jay, sono ormai diversi mesi che si vocifera di un suo passaggio in una nuova federazione e le opzioni più accreditate sono ovviamente la AEW e la WWE, con quest’ultima fortemente interessata e ciò non è un segreto.Daun, dato che il suo contratto con la NJPW è terminato e può firmare liberamente uno nuovo con una nuova federazione. La WWE cercherà in ogni modo di mettere sotto contratto Jay dato che a quanto pare è attualmente il primo nome sulla lista di Triple H, ma la concorrenza della AEW sembra forte. In ogni caso, chiunque riuscirà ad averenel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : AEW/WWE: Si può affondare il colpo su Jay White, da oggi è ufficialmente un free agent - SpazioWrestling : Jay White lascia la NJPW e diventa un free agent: WWE o AEW nel suo futuro? #WWE #AEW #JayWhite #NJPW - Tuttowrestling : Jay White è un 'free agent': WWE e AEW alla finestra #AEW #forbiddendoor #JayWhite #NJPW #TripleH #WWE… - Zona_Wrestling : La WWE fa la guerra a Castagnoli, ricorso contro la registrazione del marchio 'CSRO' - TSOWrestling : La dura critica del canadese sulla figura dell'ex campione WWE ed AEW! #TSOS // #TSOW // #AEW -

Secondo Wrestle Zone, quella finestra di febbraio ora sembra improbabile e con2K 23 pianificato per marzo, i fan dipotrebbero aspettare più a lungo per il gioco di debutto dell'azienda . Il ...Commosso il ricordo di Triple H , ex wrestler e vicepresidente della: ' Un artista incredibile ... Ad unirsi al cordoglio anche Tony Khan , proprietario dellae della ROH, che ne ha dato così ...Tony Khan, l'amministratore delegato della, ha confermato il decesso di Briscoe. ' Purtroppo, ... E ancora, la leggenda ed ora direttore operativo della, Triple H , al secolo Paul Levesque ha ...

Jay White è un "free agent": WWE e AEW alla finestra Tuttowrestling

Impact Wrestling has been putting on a lot of high-quality work in recent times as the promotion continues to provide another option for fans outside of the other major promotions around the world.Claudio Castagnoli tried to trademark CSRO last March, but a year later WWE has put up a fight to make sure he can't use it.