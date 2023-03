AEW | L’ultimo confronto prima di Revolution lascia MJF senza parole | Danielson ha un sogno da realizzare

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 marzo 2023) Ancora pochi giorni e MJF difenderà per lavolta nel 2023 il titolo conquistato contro Jon Moxley a Full Gear lo scorso novembre. Lo aveva detto e finora ha mantenuto la parola, non è un fighting champion e combatterà solo nelle grandi occasioni e i grandi PPV e così sarà adove affronterà Bryanin un iron match da 60 minuti. Dopo il duro affondo verbale della scorsa settimana, in cui MJF ha spiegato i motivi per cui odia l’American Dragon, stanotte è andato in scena un ultimoin attesa di passare ai fatti. Il rispetto si guadagna lottando Il primo a raggiungere il ring sul finale della puntata di Dynamite è stato l’American Dragon atteso sul quadrato da Renee Paquette, salutata con un “cinque” per nulla leggero. Renee ha mostrato un tweet del 2014 in cui MJF raccontò di ...