Adesso in gara si va soltanto se pronti a vincere subito

(Di giovedì 2 marzo 2023) Rispetto a quando correvo io, non è solo cambiato il calendario, ma anche l'attitudine dei corridori. Nelle prime gare della stagione, come il Laigueglia (ma io cominciavo spesso con il Giro di ...

Ma, da sabato nella Strade Bianche, si entra nel vivo della prima parte dell'annata e secondo me a Siena sono da seguire due campioni innanzitutto: Mathieu Van der Poel e Julian Alaphilippe.

LIVE Snowboardcross, Gara mista Mondiali 2023 in DIRETTA: oro per la Gran Bretagna davanti all'Austria! Brutto e Visintin fuori ai quarti OA Sport

Intervistato da "Goal.com", Michele Besaggio, trequartista classe 2002 della Juventus Next Gen, si sofferma sulla finale d'andata di Coppa Italia di Serie C da giocare stasera ...L'ex campione fa il punto alla vigilia della Strade Bianche: "Van der Poel-Alaphilippe, che duello. Pogacar è impressionante" ...