Adele | Elton John e le altre star che hanno detto no a Re Carlo III | non canteranno all’incoronazione

(Di giovedì 2 marzo 2023) ReIII sarà ufficialmente incoronato il 6 maggio all’Abbazia di Westminster, dove sarà unto e benesecondo tradizione. Da quel momentoIII e Camilla saranno definitivamente alla guida della monarchia, dopo la morte della Regina Elisabetta. Se il 6 maggio sarà dedicato a liturgie e celebrazioni, il 7 maggio sarà dedicato ai festeggiamenti, e reha in programma un grande concerto al castello di Windsor per tutti i membri della famiglia reale e per i rappresentanti di Stato invitati alla cerimonia di incoronazione. Vi raccomandiamo... Perché ReIII ha fatto causa a Elon Musk A ottobre del 2022 il magnate ha acquistato Twitter, i cui uffici, nel Regno Unito,sede in un palazzo ...

Tra i big a dire no all'invito reale a esibirsi si sarebbero Ed Sheeran,John, Harry Styles e Spice Girls. Tra i pochi confermati i Take That.Un'incoronazione non è un evento che si vede tutti i giorni e l'eco mediatica che l'accompagna vanta pochi, possibili paragoni. La cerimonia di cui sarà protagonista re Carlo III il 6 maggio 2023, poi,...Sono lontani i tempi in cui Carlo sorrideva abbracciato alle Spice Girls. Adesso anche il gruppo pop inglese, insieme a tanti altri illustri colleghi, avrebbe infatti rifiutato l'invito ad esibirsi ...

KING CHARLES III CORONATION - Find out why Adele, Ed Sheeran, and Harry Styles refuse to perfrom at King Charles III's coronation concert.The coronation of Britain's King Charles III this May has promised include a star-studded concert, however, celebrities don't appear keen to be part of the celebrations.