Adecco, al via selezioni per 150 assunzioni per Sirti (Di giovedì 2 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 150 risorse professionali in ambito tecnico per Sirti Telco Infrastructures spa, nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto, Piemonte e Sardegna. Tra le figure professionali ricercate vi sono: assistenti tecnici, capisquadra lavori civili, autisti mezzi pesanti, operatori macchine operatrici (escavatoristi), addetti opere civili (manovali), giuntisti e posatori di fibra ottica. Per quanto riguarda i requisiti, è preferibile avere un'esperienza pregressa in cantieristica stradale o una breve esperienza nell'ambito edile. Per le risorse che avranno superato con successo il processo di selezione è previsto l'inserimento in organico con contratto a tempo indeterminato con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) –, società specializzata di TheGroup che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 150 risorse professionali in ambito tecnico perTelco Infrastructures spa, nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto, Piemonte e Sardegna. Tra le figure professionali ricercate vi sono: assistenti tecnici, capisquadra lavori civili, autisti mezzi pesanti, operatori macchine operatrici (escavatoristi), addetti opere civili (manovali), giuntisti e posatori di fibra ottica. Per quanto riguarda i requisiti, è preferibile avere un'esperienza pregressa in cantieristica stradale o una breve esperienza nell'ambito edile. Per le risorse che avranno superato con successo il processo di selezione è previsto l'inserimento in organico con contratto a tempo indeterminato con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Adecco, al via selezioni per 150 assunzioni per Sirti - IlModeratoreWeb : Adecco, al via selezioni per 150 assunzioni per Sirti - - nestquotidiano : Adecco, al via selezioni per 150 assunzioni per Sirti - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Adecco, al via selezioni per 150 assunzioni per Sirti -… - King_Money_92 : Adecco vede segnali rallentamento in assunzioni a inizio 2023 -