Addio Juve, resta in A: il Milan ha deciso (Di giovedì 2 marzo 2023) Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare. Nonostante una seconda parte di stagione da giocare, molte società sembrano già proiettate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare. Nonostante una seconda parte di stagione da giocare, molte società sembrano già proiettate… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : [Il Messaggero] Juve, in caso di addio di Szczesny avanza l'ipotesi della promozione di Perin come futuro portiere… - GiorgioFacchin4 : @Carloalvino Ma goditi lo scudetto del Napoli perché poi per altri 30 anni non vincete una mazza....poi hai frantum… - FartJoao : @CampiMinati Lei da per scontato due cose non dimostrate, che Cr7 volesse andar via da tempo e che Dybala non avess… - ilbianconerocom : #Juve, #Paredes verso l'addio e #MilikovicSavic lontano: i due nomi nuovi per il centrocampo - Eurosport_IT : Edicola #2marzo: Lautaro punto fermo dell'Inter, Cuadrado-Juve, è addio? -