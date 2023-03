Addio al filosofo Giuseppe Cacciatore

(Di giovedì 2 marzo 2023) Un grave lutto colpisce il mondo della cultura a Salerno. E’ morto all’età di 77 anni nella sua casa di Salerno, dopo lunga malattia, il.Laureatosi in Filosofia presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel 1968,ha collaborato nei primi anni settanta in qualità di assistente con Fulvio Tessitore nell’Università di Salerno, dove ha anche avviato la sua carriera accademica. Dal 1981 è Ordinario di Storia della Filosofia presso la Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, di cui tra il 1990 e il 1995 è stato anche Presidente del Corso di Laurea. Nel 1995, inoltre, diventa direttore del Centro di Studi Vichiani del CNR di Napoli. Dal 2001 al 2007 è stato direttore del dipartimento di filosofia “Antonio Aliotta” dell’Università federiciana. ...

