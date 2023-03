Addio a Wayne Shorter, leggendario sassofonista dei Weather Report e tra i più grandi compositori jazz (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ morto all’eta’ di 89 anni Wayne Shorter, leggendario sassofonista considerato uno dei piu’ grandi compositori jazz Usa. Lo ha riferito la sua agente, Alisse Kingsley, senza specificare le cause del decesso. Dal 1964, e fino al 1970, è nel quintetto di Miles Davis. Sono anni in cu si avvicina definitivamente al sax soprano e si dimostrerà quanto più sensibile all’apertura del jazz ai nuovi orizzonti musicali. Anche nel quintetto davisiano la sua influenza musicale è notevole con molte composizioni, autentiche gemme del jazz moderno. Nel frattempo, incide ora in qualità di leader, ora di sideman, insieme a Freddie Hubbard, Lee Morgan, Grachan Moncur III, Bobby Timmons. Nel 1970 si separa da Davis. Un anno dopo, si unisce a ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ morto all’eta’ di 89 anniconsiderato uno dei piu’Usa. Lo ha riferito la sua agente, Alisse Kingsley, senza specificare le cause del decesso. Dal 1964, e fino al 1970, è nel quintetto di Miles Davis. Sono anni in cu si avvicina definitivamente al sax soprano e si dimostrerà quanto più sensibile all’apertura delai nuovi orizzonti musicali. Anche nel quintetto davisiano la sua influenza musicale è notevole con molte composizioni, autentiche gemme delmoderno. Nel frattempo, incide ora in qualità di leader, ora di sideman, insieme a Freddie Hubbard, Lee Morgan, Grachan Moncur III, Bobby Timmons. Nel 1970 si separa da Davis. Un anno dopo, si unisce a ...

