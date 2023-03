Accordo tra TISG e società di brokeraggio per vendita del nuovo Perini Navi (Di giovedì 2 marzo 2023) The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso, ha siglato un Accordo con Edmiston, importante societa? di brokeraggio che vanta delle sedi a Londra, Monaco, Miami, New York, Newport e Citta? del Messico. Edmiston prendera? in carico l’esclusiva per la vendita del primo esemplare dello yacht Perini Navi 47m, sloop in alluminio dalle alte performance sportive, avvalendosi della comprovata esperienza nel mondo della vela di Bruce Brakenhoff, Direttore della sede Edmiston di Newport, Rhode Island e fino al 2020 Presidente di Perini Navi USA. L’Accordo di TISG per consolidarsi in mercato USA “Questa partnership ha un importante valore strategico per il nostro Gruppo”, ha commentato Giovanni ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 2 marzo 2023) The Italian Sea Group (), operatore globale della nautica di lusso, ha siglato uncon Edmiston, importante societa? diche vanta delle sedi a Londra, Monaco, Miami, New York, Newport e Citta? del Messico. Edmiston prendera? in carico l’esclusiva per ladel primo esemplare dello yacht47m, sloop in alluminio dalle alte performance sportive, avvalendosi della comprovata esperienza nel mondo della vela di Bruce Brakenhoff, Direttore della sede Edmiston di Newport, Rhode Island e fino al 2020 Presidente diUSA. L’diper consolidarsi in mercato USA “Questa partnership ha un importante valore strategico per il nostro Gruppo”, ha commentato Giovanni ...

