Acapulco | Berrettini straccia Ymer | ai quarti c' è Rune

(Di giovedì 2 marzo 2023) Prosegue la marcia di Matteoche si qualifica aidell'Abierto Mexicano Telcel, Atp 500 con un montepremi 2.013.940 dollari in corso sul cemento messicano di. L'azzurro ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : L’avversario di Matteo #Berrettini ai quarti di finale di Acapulco sarà Holger #Rune. L’inizio del match sarà atto… - FiorinoLuca : Matteo #Berrettini supera per la terza volta su altrettanti precedenti Elias Ymer e vola ai QF di Acapulco. Le unic… - WeAreTennisITA : Un Berrettini X 2?? ad Acapulco ?? Oltre a Matteo, che torna dopo l'Australia, al 500 di Acapulco in tabellone ci sa… - Giornaleditalia : #italpresssport Matteo Berrettini ai quarti ad Acapulco, fuori Jacopo - Agenzia_Ansa : Atp Acapulco: Matteo Berrettini ai quarti, Jacopo fuori #ANSA -

Prosegue la marcia di Matteoche si qualifica ai quarti dell'Abierto Mexicano Telcel, Atp 500 con un montepremi 2.013.940 dollari in corso sul cemento messicano di. L'azzurro ha sconfitto 6 - 3 6 - 3 lo ...Matteoconquista i quarti di finale del torneo Atp 500 di, in Messico. Il 26enne tennista romano n.24 al mondo ha eliminato agli ottavi il coetaneo svedese Elias Ymer (n.170) per 6 - 3 - ...Matteocentra i quarti di finale al torneo Atp 500 di. Suo fratello Jacopo invece si ferma al secondo turno, sconfitto nettamente dall'australiano Alex De Minaur. A tenere alto il nome ...

Atp Acapulco: Matteo Berrettini ai quarti, Jacopo fuori Agenzia ANSA

Nella notte italiana si sono giocati tutti gli ottavi di finale del tabellone principale del torneo Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2023 di tennis, di categoria ATP 500, in corso ad Acapul ...ATP ACAPULCO - Il romano prosegue il suo percorso in Messico con un doppio 6-3 allo svedese: al prossimo turno sfida ad alta tensione contro il n° 10 del mondo ...