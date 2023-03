Aborto – PVF | Comune diffidato dal censurare i nostri manifesti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 marzo 2023). Pro Vita Famiglia: Cari Pd e Cgil, o la pensiamo come voi o non vale? Diffidiamo ildallegittimi – «Cari PD e Cgil – dichiara Maria Rachele Ruiu (nella foto) di Pro Vita Famiglia – ma che problema avete contro le donne? O la pensiamo come voi oppure dobbiamo essere zittiti o addirittura censurati? Come si possono definire violenti iper l’8 marzo che vogliono semplicemente difendere le donne e il loro diritto a non abortire? «Chiedo al segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola e alle consigliere regionali Eleonora Mattia e Marta Bonafoni: che male vi fa se nasce un bambino? Qual è il problema se ad una mamma si offrono alternative all’? Quale se una donna inizialmente ...