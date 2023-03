A teatro con Guida pratica per coppie alla deriva (Di giovedì 2 marzo 2023) Va in scena a teatro la commedia romantica “Guida pratica per coppie alla deriva”, versione italiana di “Sexy Laundry” della drammaturga canadese Michele Riml. Per la prima volta la commedia viene presentata in Italia con Fabio Ferrari e Danila Stalteri nei rispettivi ruoli di Enrico ed Alice. La storia narra di una coppia non più giovanissima che ha perso un po’ di vivacità nel proprio rapporto e cerca di riaccendere il proprio legame sentimentale e sessuale trascorrendo una notte in una camera di albergo. Si parleranno con estrema sincerità, confidandosi non solo desideri e fantasie ma anche rabbie e disillusioni, riuscendo forse a scrivere – insieme – un nuovo capitolo della loro storia. La regia è di Nicola Pistoia e la produzione è di StartLab. Fino al 5 marzo lo spettacolo ... Leggi su distantimaunite (Di giovedì 2 marzo 2023) Va in scena ala commedia romantica “per”, versione italiana di “Sexy Laundry” della drammaturga canadese Michele Riml. Per la prima volta la commedia viene presentata in Italia con Fabio Ferrari e Danila Stalteri nei rispettivi ruoli di Enrico ed Alice. La storia narra di una coppia non più giovanissima che ha perso un po’ di vivacità nel proprio rapporto e cerca di riaccendere il proprio legame sentimentale e sessuale trascorrendo una notte in una camera di albergo. Si parleranno con estrema sincerità, confidandosi non solo desideri e fantasie ma anche rabbie e disillusioni, riuscendo forse a scrivere – insieme – un nuovo capitolo della loro storia. La regia è di Nicola Pistoia e la produzione è di StartLab. Fino al 5 marzo lo spettacolo ...

