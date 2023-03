A scuola si parla di cannabis, irrompe la polizia (Di giovedì 2 marzo 2023) Tutto avviene martedì mattina a Piazza Armerina, in provincia di Enna: durante un’assemblea di Istituto, regolarmente convocata, la polizia della locale Questura – allertata da una “segnalazione anonima” – entra L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 2 marzo 2023) Tutto avviene martedì mattina a Piazza Armerina, in provincia di Enna: durante un’assemblea di Istituto, regolarmente convocata, ladella locale Questura – allertata da una “segnalazione anonima” – entra L'articolo proviene da il manifesto.

